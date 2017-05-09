Şanlıurfaspor Manisaspor maçı final niteliğinde

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- TFF 1.Lig’de temsilcimiz Şanlıurfaspor,deplasmanda Manisaspor ile final niteliğinde bir maç oynayacak.

1.Lig’de son 2 haftaya girildi.Süper Lig,Play-Off ve düşmeme mücadesinin sürdüğü 1.Lig’de temsilcimiz Şanlıurfaspor, Pazar günü Manisaspor ile karşılaşacak.Saat 18:30’da başlayacak olan karşılaşma özellikle Şanlıurfaspor açısından bir final maçı niteliğinde…

33. hafta programı ise şöyle:

12 Mayıs Cuma:

18.30 Göztepe-Samsunspor

13 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ümraniyespor-Altınordu

16.00 Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu

18.30 Giresunspor-Denizlispor

14 Mayıs Pazar:

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor

16.00 Elazığspor-Balıkesirspor

18.30 Adana Demirspor-Sivasspor

18.30 Manisaspor-Şanlıurfaspor

15 Mayıs Pazartesi:

18.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor