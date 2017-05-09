Şanlıurfaspor Manisaspor maçı final niteliğinde

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- TFF 1.Lig’de temsilcimiz Şanlıurfaspor,deplasmanda Manisaspor ile final niteliğinde bir maç oynayacak.
1.Lig’de son 2 haftaya girildi.Süper Lig,Play-Off ve düşmeme mücadesinin sürdüğü 1.Lig’de temsilcimiz Şanlıurfaspor, Pazar günü Manisaspor ile karşılaşacak.Saat 18:30’da başlayacak olan karşılaşma özellikle Şanlıurfaspor açısından bir final maçı niteliğinde…
33. hafta programı ise şöyle:
12 Mayıs Cuma:
18.30 Göztepe-Samsunspor
13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ümraniyespor-Altınordu
16.00 Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu
18.30 Giresunspor-Denizlispor
14 Mayıs Pazar:
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor
16.00 Elazığspor-Balıkesirspor
18.30 Adana Demirspor-Sivasspor
18.30 Manisaspor-Şanlıurfaspor
15 Mayıs Pazartesi:
18.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor