Şanlıurfa’da otellerdeki doluluk oran yüzde 70’e ulaştı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)– Turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Şanlıurfa’da, otellerdeki doluluk yüzde 70’e ulaştı.Böylece doluluk oranı geçen yıla oranla yüzde 20 artmış oldu.

2016 yılında kötü bir yıl geçiren Şanlıurfa’daki oteller, bu yılın ilk baharında yaşanan artıştan dolayı sevinçli…Turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Şanlıurfa’da, otellerdeki doluluk yüzde 70’e ulaştı.Böylece doluluk oranı geçen yıla oranla yüzde 20 artmış oldu.

İlkbahar hareketli geçiyor

Dedeman Oteli Genel Müdürü Ertugrul Er, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle kötü geçen bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.2017 yılında işlerin biraz düzeldiğini belirten Er, otellerde konaklama sayılarının arttığını söyledi.Er, “2017 yılında Ocak Şubat ayında otelimizdeki doluluk oranı yüzde 50 iken Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranı yüzde 70’e ulaştı.Bu bizim için çok önemli.Geçen yıla oranla baktığımız zaman da bu yıl yüzde 20’lik bir artış yaşandı” dedi. Dedeman Oteli Genel Müdürü Ertugrul Er, Haziran Temmuz,Ağustos aylarında bir düşüş beklediklerini sözlerine ekledi. El Ruha Oteli Müdürü Sibel Okumuş ise, “Otelimizde doluluk oranı şimdi yüzde 70’e ulaştı.Bu artışın devam etmesini umuyoruz” dedi.