Şanlıurfa Türkiye’nin en büyük üçüncü tarım alanına sahip

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- ŞANLIUIRFA(RUHA AJANS)- GAP’ın başkenti Şanlıurfa, Konya ve Ankara’nın ardından Tarım alanı büyüklüğünde üçüncü sırada yer aldı.

Ruha Ajans’ın Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2016 verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin karasal büyüklüğünün (769 milyon 632 bin dekar) yüzde 30,8’i tarım alanlarından oluşuyor. Toplam 237 milyon 625 bin 724 dekar büyüklüğündeki tarım alanının 196 milyon 243 bin 701 dekarında (yaklaşık yüzde 82,5) tahıllar ve diğer bitkisel ürünler yetiştiriliyor. Geçen yıl bu alanın 155 milyon 743 bin 717 dekarı ekildi, 40 milyon 499 bin 984 dekarı da nadasa bırakıldı.8 milyon 41 bin 419 dekar alanı sebze bahçeleri, 33 milyon 292 bin 166 dekar alanı meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 48 bin 438 dekar alanı da süs bitkileri oluşturdu.

TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ SIRADA

GAP’ın başkenti Şanlıurfa ise Konya ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin en büyük tarım alanına sahip.Tarım alanı büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa’da 11 milyon 543 bin 201 dekar tarım alanı bulunuyor. Bu alanın 8 milyon 392 bin 152 dekarında tahıl ve diğer bitkisel ürünler ekildi, 1 milyon 544 bin 997 dekar alan nadasa bırakıldı. Şanlıurfa’da 196 bin 550 dekar sebze bahçeleri, 1 milyon 409 bin 477 dekar meyveler, içecek ve baharat bitkileri, 25 dekar da süs bitkileri alanı bulunuyor.