Şanlıurfa seferini yapan uçağın lastiği patladı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıufa-İstanbul seferini yapan bir uçağın lastiği patladı.Uçak yaklaşık 8 saat rötar yaparken yolcular yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, bir havayolu şirketine ait Şanlıurfa-İstanbul seferini yapan uçağın lastiği henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Bunun üzerine uçak, yolcular indirildikten sonra teknik bakıma alındı. 8 saat süren bakımın ardından uçuşa hazır hale getirildi.Yapılan teknik kontrolün ardından havalanan uçak, Şanlıurfa seferini 8 saat rötarlı gerçekleştirdi.Yolcular ise gecikme nedeniyle duruma tepki gösterdi.Yolcular, “8 saattir havaalanında bekledik.Gecikme nedeniyle programlarımıza yetişmedik.Mağdur olduk” dedi.