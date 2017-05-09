PTT 1. Ligdeki son 2 maç aynı saatte oynanacak

PTT 1. Ligdeki son 2 haftada oynanacak maçların aynı gün ve saatte oynanacağı bildirildi. TFF 33. hafta maçlar 14 Mayıs, 34. hafta maçları ise 20 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak.
- HAFTA 14.05.2017 Pazar
ELAZIĞSPOR BALIKESİRSPOR ELAZIĞ ATATÜRK 17.00
EVKUR YENİ MALATYASPOR BOLUSPOR MALATYA İNÖNÜ 17.00
MANİSASPOR ŞANLIURFASPOR MANİSA 19 MAYIS 17.00
ADANA DEMİRSPOR SİVASSPOR 5 OCAK FATİH TERİM 17.00
BANDIRMASPOR MERSİN İDMANYURDU BANDIRMA 17 EYLÜL 17.00
ÜMRANİYESPOR ALTINORDU A.Ş. ÜMRANİYE BLD. ŞEHİR STADI 17.00
GİRESUNSPOR DENİZLİSPOR GİRESUN ATATÜRK 17.00
GÖZTEPE A.Ş. SAMSUNSPOR BORNOVA STADI 17.00
ESKİŞEHİRSPOR GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR ESKİŞEHİR YENİ STADYUM 17.00
- HAFTA
20.05.2017 Cumartesi
BOLUSPOR MANİSASPOR BOLU ATATÜRK 18.30
GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR GİRESUNSPOR GAZİANTEP STADYUMU 18.30
ŞANLIURFASPOR ELAZIĞSPOR ŞANLIURFA GAP ARENA 18.30
MERSİN İDMANYURDU ADANA DEMİRSPOR MERSİN STADYUMU 18.30
SAMSUNSPOR BANDIRMASPOR SAMSUN 19 MAYIS 18.30
DENİZLİSPOR GÖZTEPE A.Ş. DENİZLİ ATATÜRK 18.30
ALTINORDU A.Ş. ESKİŞEHİRSPOR BORNOVA STADI 18.30
BALIKESİRSPOR ÜMRANİYESPOR BALIKESİR ATATÜRK 18.30
SİVASSPOR YENİ MALATYASPOR YENİ 4 EYLÜL STADI 18.30
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