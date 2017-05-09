PFDK’dan Şanlıurfaspor’a ceza

ŞANLIURFA(RUHAAJANS)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Şanlıurfaspor’a ceza verdi.

Kurul Şanlıurfaspor’un Balıkesirpor’u konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe 75 bin lira para cezası verdi.Maçtan sonra müsabaka hakemine hakaret ve saldırı gerekçeleriyle Şanlıurfaspor’un yöneticilerinden Mehmet Giray Küçük’e 100 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira, Şanlıurfaspor’un görevlileri Yusuf Onur Özer ve Azmi Küçük’e ise 50’şer gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı açıklandı.