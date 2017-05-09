Öğe: “Yılda bir kez hatırlanmak istemiyoruz”

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- 10-16 Mayıs Engelliler Haftası yarın Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şanlıurfa Görme Engelliler Derneği Başkanı Fethi Öğe ise, bir yılın 365 gün olduğunu belirterek, “Yılda bir kez hatırlanmak istemiyoruz” dedi.

Yarın tüm dünyada 10 Mayıs Engelliler Haftası kutlanacak. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünya nüfusunun 500 milyonu engelli. Türkiye’deyse nüfusun yüzde 12.29’u yani 8.5 milyon kişi engelli. Erkeklerde bu oran 11.10, kadınlarda yüzde 13.45.10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken Şanlıurfalı engelliler,etkinliklerden kasıt yaşam standartlarının iyileştirilmesini istiyor.

Şanlıurfa’da görme engellinin yaşaması mucize

Şanlıurfa Görme Engelliler Derneği Başkanı Fethi Öğe,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, 30 yıldır dernek başkanı olduğunu söyledi.Yanlış ilaçtan dolayı 2 gözünü kaybettiğini ifade eden Öge, “Şanlıurfa’da görme engellinin yaşaması mucize.Şehir’de yolları kullanamıyoruz.Kaldırımlarda araçlar park ediliyor.Bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz.Yetkililere sürekli taleplerimizi söylüyoruz ama bir çözüm bulamadık.Temennimiz Urfa’nın engelliler için yaşanılabilir bir şehir olması.Bu konuda sayın valimizden ve belediye başkanlarımızdan destek bekliyoruz.Vatandaşlarda eğitimsiz.Engellilere yeterince ilgi gösterilmiyor.Bu konuda herkesin bilinçlenmesi lazım” dedi.

Yılda bir hatırlanmak istemiyoruz

Yalnız yılda bir kez hatırlanmak istemediklerini aktaran Başkan Öge, “Bir yıl sadece bir gün değil 365 günden ibarettir.Biz engellilerin sorunlarının yakından takip edilmesini istiyoruz.Artık sorunlarımız çok ağırlaştı.Kaldıramaz duruma geldik.Yetkilerin engellilere destek çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şoförlerin duyarlı olmasını gerekiyor

Başkan Öge,şöyle konuştu: “Ulaşım konusunda da sıkıntılarımız var. Engelli kendi başına dışarı çıkamıyor. Örneğin engelli durakta bekliyor. Hangi otobüs nereye gidiyor engelli bilmiyor. Mesela büyükşehirlerimizde anons yapılıyor. Örneğin ben Devteşti mahallesinde oturuyorum. Arabanın hangi durakta duracağını bilmiyorum. Vatandaşa soruyorum. Vatandaş rahatsız oluyor. Unutuyor hangi durakta ineceğimi. Otobüsün içinde bir anons olsa inecek olan engelli hazırlanır, iner evine gider. Bunun yanında duraklarda yer yok. Ayrıca otobüs şoförlerinin de engellilere karşı daha da duyarlı olmasını istiyoruz.”