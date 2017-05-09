Narkotimler zehir tacirlerine göz açtırmıyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda143 kilo 600 GR esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.
Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri,Diyarbakır ilinden Suruç İlçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler,Hilvan Bozova yol ayrımında durdurduğu Fiat Linea marka araç içerisinde 23 paket halinde toplam ı 143 kilo 600 GR esrar maddesi ele geçirdi.Araç içersinde bulunan Fehhi Ş., İzzet B., ve Hüseyin A., gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.