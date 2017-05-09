Belediye başkanları Abdullah Gül’e taziye ziyaretinde bulundu

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa merkez ve ilçe belediye başkanları 2 gün önce babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e taziye ziyaretinde bulundu.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, akşam saatlerinde Acıbadem Kayseri Hastanesinde yaşamını yitirdi. Abdullah Gül’ün evinin bulunduğu Kızılırmak Caddesi’nde kurulan taziye çadırına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhekim Ayhan, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ziyarette bulundu. Belediye başkanları, Eski Cumhurbaşkanı Gül’e baş sağlığı dileklerini iletti.