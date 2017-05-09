Atatürk Bulvarı’nda maddi hasarlı yangın

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa’da bilinmeyen bir nedenden dolayı bir işyerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iş merkezinin damında yangın meydana geldi. Çevrediler, yangını Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti. Klima motorları, kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede, çevredeki mekânlara sarmadan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.