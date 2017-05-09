Ajans Press Temsilcisi Kuş’tan ADK Medya’ya ziyaret

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Ajans Press Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Emin Kuş, ADK Medya Reklam Ajans ve Urfa Star Gazetesi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ADK medya’ya yayın hayatında başarılar dileyen Ajans Press Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Emin Kuş,”Allah muvaffak etsin. İlkeli duruş sergileyerek uzun bir yayın yapacağınızdan şüphemiz yoktur. Başarılar diliyoruz.”diye konuştu.

ADK Medya yönetim kurulu üyesi Ömer Dodanlı ise, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kuş’a teşekkür etti.