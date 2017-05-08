Urfa’da 12 uyuşturucu satıcısı yakalandı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadelede hız kesmeden devam ediyor. Kentte yapılan operasyonlarda 12 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotimler, kent merkezi ve diğer bölgelerde yaptıkları operasyonlar neticesinde 12 uyuşturucu satıcısının yakaladığı bildirildi. Satışa hazır halde 34 fişek eroin, 35 fişek esra, 18 fişek metamfetami, 150 gr esrar ve 30 gr eroine el konulduğu belirtildi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden 8’i tutuklandı.