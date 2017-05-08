Suruç’ta patlamayı düzenleyen PKK’lının kimliği belirlendi

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Suruç ilçesinde 21 Nisan’da bombalı araçla saldırı düzenleyen PKK’lının kimliği belirlendi. PKK’lı kadının ‘Yekta Varlı’ kod adlı Ekin Deniz Fırat olduğu belirlendi.

21 Nisan’da Suruç’ta güvenlik güçlerince tespit edilen şüpheli araç takibe alındı. Emniyet güçleri, Suruç’tan çıkarak Akçakale ilçesine doğru ilerleyen aracı Akziyaret köyü yakınlarında durdurmak istedi.Bomba yüklü araç araç bu sırada içerisindeki kadın örgüt üyesi tarafından patlatıldı. Gelen ilk bilgilere göre, teröristin dışında olayda ölen ya da yaralanan olmadı.PKK’lının Suruç’ta 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerinde saldırı planladığı belirtilmişti.Saldırının ardından soruşturma başlatan ekipler,ölen PKK’lının teröristin 2008 yılında üniversiteyi bırakarak terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan ve ‘Yekta Varlı’ kod adını kullanan Batman nüfusuna kayıtlı Ekin Deniz Fırat olduğunu tespit etti.