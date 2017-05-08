Soydaş galibiyeti değerlendi

ŞANLIURFA(RUHAAJANS)- Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş,”Camiamız adına çok mutlu bir sonuç aldık. Çünkü büyük bir çöküntüden çıkıyorsunuz çok kolay değil” dedi.

TFF 1. Lig 32. haftasında Şanlıurfaspor’un Boluspor’u 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, oyuncularından bir tanesinin çocuğunun vefat haberini aldıkları için duygusal bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Sabah kalktığımızda Believe’nin çocuğunun vefat ettiği haberini aldık. Dolayısıyla bizim için duygusal bir gün başladı. Zaten futbol anlamında bulunduğumuz pozisyon itibariyle sıkıntılı bir durumumuz var hala. Futbolda kazanırsın kaybedersin bunların dönüşü var ama diğerinin dönüşü yok. Believe’ye sen ne istiyorsan öyle yapalım dedim. Ben maç oynayacağım dedi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Maç öncesi yaptığımız toplantıda da bu maçı onun için kazanacağımızı söyledik” dedi.Ligi mutlu sonla bitirmek istediklerini söyleyen Soydaş şunları kaydetti:”Camiamız adına çok mutlu bir sonuç aldık. Çünkü büyük bir çöküntüden çıkıyorsunuz çok kolay değil. Futbolcu kardeşlerim çok iyi mücadele ettiler. Çok isteklilerdi. Zaten geldiğimizde de bu işi başarmanın en büyük tarafı iyi mücadele etmek dedik. İyi mücadele edersek onun karşılığını alırız dedik.”

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, rakibin bekledikleri gibi oynadığını belirterek, “Bizi daha çok ikinci alanda karşılayıp kaptırmış olduğumuz toplarla kontraya çıktılar çünkü ileride çok hareketli oyuncuları vardı. Bunu daha önce oynamış olduğu karşılaşmalarda da çok iyi gördük. Nitekim yemiş olduğumuz gol de buna benzer bir goldü. Bu tür karşılaşmalarda daha çok kanat oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. Bugün de maalesef kanatlarımız istediğimiz performansı gösteremedi. Ama buna rağmen girmiş olduğumuz pozisyonlar var, maalesef değerlendiremedik. Bazen olmadı mı olmuyor. Bugün o günlerden bir tanesiydi” dedi.