Semt pazarları harabeye dönmüş durumda

Şanlıurfa Semt Pazarları Derneği Başkanı Hacı Keser, belediyelerin sorumlu alanlarındaki pazarlarındaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Keser,” Pazar alanı yaz aylarında üstü kapalı olmasına rağmen yanlardan sürekli güneş alıyor.Kış aylarında ise yağmur sularını engelleyemiyor. Adeta harabe bir yere dönüşmüş durumda. Haliliye Belediyesi’nin bir an önce bu duruma el atması gerekmektedir.”dedi.

Pazarlardaki eksiklerin esnafı mağdur ettiğine dikkat çeken Şanlıurfa Semt Pazarları Derneği Başkanı Hacı Keser,”Topçu Meydanı’ndaki çarşamba pazarı haftanın 2 günü kullanılıyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri. Pazar alanı yaz aylarında üstü kapalı olmasına rağmen yanlardan sürekli güneş alıyor. Kış aylarında ise yağmur sularını engelleyemiyor. Adeta harabe bir yere dönüşmüş durumda. Ayrıca, 24 metredeki bulunan semt pazarı, Yenişehir’deki bayındırlık bölgesindeki Cumartesi pazarı, Çarşamba pazarında sıkıntılar mevcut. Eksikliklerin bir an önce giderilmesini istiyoruz.”dedi.

PAZAR ETRAFININ KAPATILMASINI İSTİYORUZ

Pazar esnafının perişan halde olduğuna vurgu yapan Keser,”Haliliye Belediyesi’nin bir an önce bu duruma el atması gerekmektedir. Esnaf perişan halde. Pazar alanının etrafı tamamen açık halde. Etrafının kapatılmasını istiyoruz.”diye konuştu.

MAŞUK’TA PAZAR ALANI İHTİYACI VAR !

Maşuk bölgesindeki 907, 1017 ve 561. konutların etrafında pazar alanı bulunmuyor. Vatandaşlar bir an önce pazar alanının yapılmasını istiyor. 450 nolu konutlar etrafında yapılan pazar ihtiyaçlara cevap veremiyor.