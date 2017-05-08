Şanlıurfaspor’da Passolig sayısı arttı

ŞANLIURFA( RUHA AJANS)- 1.Lig’de son 2 haftaya girilirken, Şanlıurfaspor’un Passolig satışlarında büyük artış yaşandı.Sezon başında 2 bin 500 olan Passolig sayısı, sezon sonunda doğru 19 bin 826’ya ulaştı…
1.Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor’da Passolig sayısında yüzde 90 artış yaşandı.Sezon başında 2 bin 500 olan bu sayı sezon sonuna doğru 16 bin 826’ya ulaştı.Passolig kart sahibi taraftarı en çok olan Eskişehirspor’u, 47 bin 617 ile Adana Demirspor ve 37 bin 79 taraftarla Samsunspor takip ediyor.Ligin en az kart satışı yapan kulübü ise 6. sırada bulunan ve play-off iddiasını sürdüren Ümraniyespor olarak dikkati çekiyor.
TFF 1. Lig’deki takımların Passolig kartlı taraftar sayıları şöyle:
Sıralama Takım Adı Passolig sayısı
- Eskişehirspor 55.953
- Adana Demirspor 47.617
- Samsunspor 37.079
- Mersin İdman Yurdu 32.666
- Sivasspor 31.947
- Balıkesirspor 29.750
- Göztepe 25.684
- Evkur Yeni Malatyaspor 25.682
- Giresunspor 20.247
- Şanlıurfaspor 19.826
- Elazığspor 19.079
- Denizlispor 14.729
- Büyükşehir Gaziantepspor 11.569
- Boluspor 8.046
- Manisaspor 7.447
- Bandırmaspor 4.614
- Altınordu 3.641
- Ümraniyespor 1.194