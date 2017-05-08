Şanlıurfaspor’da Passolig sayısı arttı

ŞANLIURFA( RUHA AJANS)- 1.Lig’de son 2 haftaya girilirken, Şanlıurfaspor’un Passolig satışlarında büyük artış yaşandı.Sezon başında 2 bin 500 olan Passolig sayısı, sezon sonunda doğru 19 bin 826’ya ulaştı…

1.Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Şanlıurfaspor’da Passolig sayısında yüzde 90 artış yaşandı.Sezon başında 2 bin 500 olan bu sayı sezon sonuna doğru 16 bin 826’ya ulaştı.Passolig kart sahibi taraftarı en çok olan Eskişehirspor’u, 47 bin 617 ile Adana Demirspor ve 37 bin 79 taraftarla Samsunspor takip ediyor.Ligin en az kart satışı yapan kulübü ise 6. sırada bulunan ve play-off iddiasını sürdüren Ümraniyespor olarak dikkati çekiyor.

TFF 1. Lig’deki takımların Passolig kartlı taraftar sayıları şöyle:

Sıralama Takım Adı Passolig sayısı