Şanlıurfa’da narko-sokak operasyonu (VİDEO)

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aralarından Şanlıurfa’nın da bulunduğu 79 ilde narko-sokak operasyonu düzenlendi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde 79 ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.Operasyon kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Norkotik Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.Operasyonda çok 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Ayrıca çok sayıda satışa hazır uyuşturucu maddesi ele geçirildi.