Şanlıurfa’da Karadenizliler Derneği kuruldu

ŞANLIURFA(RUHAAJANS)- Şanlıurfa’daki Trabzonlular bir araya gelerek, “Şanlıurfa Karadenizliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini kurdu.

ŞANLIURFA’DA yaşayan Karadenizliler tarafından kurulan dernek kentte eğitim, kültür, turizm, spor ve sosyal yardımlaşma gibi alanlarda faaliyet göstermeyi amaçlıyor.Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında üyelerine hizmet veren dernek üye kayıtları da devam ediyor. Başkan Nusrettin Tokdemir,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’ya gelerek il, ilçe ve köylerde yaşayan Karadenizlileri bir çatı altında toplayarak bu derneği kurduklarını belirtti.Karadeniz ve Şanlıurfa insanının sahip oldukları sıcakkanlılığı değerlendirerek iki farklı bölgenin insanlarını kaynaştırmak için dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Tokdemir, “İki bölge arasında geziler düzenlemenin yanı sıra konser ve bu tarzda çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece her iki kültür arasındaki yakınlığı pekiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.