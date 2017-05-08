Şanlıurfa’da hava sıcaklıkları yükselecek

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da bu hafta hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Ruha Ajans’ın Meteoroloji Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen hafta aralıklarla yağan yağmur, bu hafta yerini bulutlu bir havaya bırakıyor. Bugün 30 derece olan Şanlıurfa da ki sıcaklık, ilerleyen günlerde 34 dereceye kadar ulaşacak.Bölgenin en sıcak şehirlerinin başında gelen Şanlıurfa’da sıcaklıklar 3 gün boyunca kademeli olarak artacak.Yetkililer ise, mevsimsel geçişlerin yaşandığı bu dönemde vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlarda, vatandaşları dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyardı. Özellikle bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Bol sıvı tüketelim, aşırı yemek yemeyelim, olabildiği kadar az tüketelim. Güneşin olduğu saatlerde mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayalım, çıkarsak da gölgede yürümeye dikkat etmek gerekiyor. Açık renkli kıyafet giymeliyiz” dedi. Sıcakların artmasıyla birlikte sıvı kaybının önem kazandığını söyleyen uzmanlar, artan sıvı ve mineral kaybı bazı sağlık problemleriyle karşımıza çıkabilir. Bunların yaşanmaması için günde en az 2-2,5 litre (8-10 bardak) su tüketmeliyiz. Aynı zamanda sıvı ihtiyacını karşılamak için farklı alternatif olan ayran, süt, taze meyve suları, maden suyu (tansiyonu olanlar dikkatli olmalı) gibi içecekler tercih edebiliriz. Bitki çayları da tercihlerimiz arasında yer alabilir, ancak fazla tüketimden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.