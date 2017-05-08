Kızının ölüm haberini almasına rağmen maça çıktı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfaspor devre arasında Çaykur Rizespor’dan kiraladığı Believe Atıemwen, maç öncesinde aldığı haber ile şok yaşadı. Atıemwen, 1 buçuk yaşındaki kızı Sharon Jennifer’in vefat haberini almasına rağmen maçtaki yerini aldı.

Şanlıurfaspor bu hafta ligde kalmak adına kritik Boluspor maçına çıktı. Maç öncesinde çocuğunun ölüm haberini alan Nijeryalı genç yıldızı Believe Atıemwen, maça çıkma kararı aldı. Atıemwen, maçta 90 dakika mücadele etti.

ŞANLIURFASPOR: VEFAKAR FUTBOLCUMUZ ATIEMWEN’E BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ

Şanlıurfaspor’dan yapılan açıklamada,”Futbolcumuz Iyayı Beliewe Atıemwen’in bugün sabah 1 buçuk yaşındaki kızı Sharon Jennifer’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kızının vefat haberi ile adeta yıkılan ve buna rağmen Şanlıurfasporumuzun Boluspor ile oynadığı karşılaşmaşmada oynamak isteyen ve oynayan futbolcumuzun minik kızına Allahtan rahmet, vefakar futbolcumuz Atıemwen’e başsağlığı diliyoruz.”ifadelerine yer verildi.