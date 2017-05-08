HRÜ’lü öğrencilerinin barınma sorunu büyük ölçüde giderildi

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa’da Harran Üniversite’sinde öğrenim gören 25 bin öğrencinin barınma sorunun büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

Üniversitede eğitim gören öğrencilerin, barınma ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Haftasonu Şanlıurfa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, üniversite öğrencilerine yönelik barınma sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

ESKİ BİNALARIN YENİLEME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Bakan Kılıç, yaptığı açıklamada,”Kredi Yurtlar olarak Şanlıurfa’da öğrencilerin barınma noktasında hiçbir eksiği yok. Kullanılabilen eski binaların yenileme işlemlerini yürütüyoruz. Şanlıurfa, Kredi Yurtlar Kurumu’nun açısından en önemli illerin başında geliyor.”ifadelerine yer verdi.

Daha önce yurt ve öğrenci evlerini elinde bulunduran FETÖ terör örgütüne bağlı merkezlerin devir işlemleri tamamlandı. Boşaltılan yurtlar, Kredi Yurtlar Kurumuna devrildi.