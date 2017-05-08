Ekinci’den Urfaspor için birlik çağrısı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Eyyübiye Belediye Başkanı ve Urfaspor Fahri Başkanı Mehmet Ekinci, “Kalan iki haftada da iyi bir kenetlenmeyle bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Deplasmanda Boluspor’u 2-0 mağlup eden Şanlıurfaspor’da galibiyet sevinci yaşanıyor.Lig’de son 2 haftaya girilirken, Eyyübiye Belediye Başkanı ve Urfaspor Fahri Başkanı Mehmet Ekinci birlik çağrısı yaptı. Ekinci,”Boluspor-Şanlıurfaspor maçı için destek amacıyla Bolu’ya gelen vekilimiz İbrahim Halil Yılmaz’a,Kulüp Eski Başkanlarından Sabahattin Cevheri’ye, Kemal Saraçoğlu’na, eski yöneticilerimize, gönlü Şanliurfaspor için atan tüm Urfa sevdalılarına sonsuz teşekkürler.Kalan iki haftada da iyi bir kenetlenmeyle bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Şimdi Birlik ve beraberlik zamanı.Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Sn. Bakanımız Faruk Çelik’e ve Sn. Valimiz Güngör Azim Tuna ‘ya şükranlarımızı sunuyoruz.Ayrıca çocuğunun vefat haberini aldığı halde takımı yalnız bırakmayıp sahada mücadele eden futbolcumuz B. Atiemwen’e ayrıca teşekkürler” dedi.