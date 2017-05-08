Baydemir, Silopi’de 2 çocuğun öldüğü kazayı Başbakan Yıldırım’a sordu

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir Şırnak’ın Silopi ilçesi’nde zırhlı aracın bir evin duvarını yıkarak evin içine girmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi verdi.

Baydemir önergesinde,”Şırnak’ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 03.05.2017 tarihinde gece saatlerinde zırhlı aracın bir evin duvarını yıkarak evin içine girmesi sonucu, yıkılan duvarın bulunduğu odada uyuyan 7 yaşındaki Muhammet Yıldırım ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşler hayatını kaybetmiştir. İki kardeş için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Şırnak Valisi Ali ihsan Su’nun bulunduğu Valilik makamı gereği; olayla ilgili incelemelerde bulunduğu, sorumlular hakkında soruşturmanın başlatıldığı ve kamuoyunun vicdanı rahatlatan açıklamalar yapması gerekirken, yaşanan olayla ilgili “Kader” dediği iddia edilmiştir. Olay sonrası görgü tanıklarının polis tarafından darp edildiği iddia edilmiştir” dedi.

Baydemir önergesinde şu soruları sordu:

“Bu bağlamda;

1- Bahsi geçen zırhlı araçta kaç polis bulunmaktaydı?

2- Olay yeri incelemesi olaydan ne kadar süre sonra yapıldı, inceleme sonuçları nedir?

3- Zırhlı araçta bulunan polislerin sağlık muayenesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonucu nedir? Yapılmamış ise neden yapılmamıştır?

4- Zırhlı araçta bulunan polisler ile ilgili idari ve adli bir işlem başlatılmış mıdır? Polisler gözaltına alınmış mıdır?

5- Olay sonrası görgü tanıklarını darp eden polisler ile ilgili herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

6- Silopi’de zırhlı araçlarda görev yapan polislerin seçiminde kıstas nedir? Devriye gezen polisler hangi şartlara göre belirlenmekte, ne sıklıkla denetlenmektedir?”