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AK Partili Düzme’den ADK Medya’ya hayırlı olsun ziyareti

8 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Hanif  Düzme , ADK Medya Reklam Ajans ve Urfa Star gazetesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ADK medya’ya yayın hayatında başarılar dileyen AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Hanif Düzme, Tarafsız ve ilkeli bir yayın için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduklarını kaydetti. Hak ve hukuka dayanarak yapılacak tüm haberlerin yanında olduklarını savunan AK Partili Düzme, Ak parti olarak bugüne kadar yerel medyaya gerekli desteği sağladıklarını dikkat çekerek ADK medyaya yayın hayatında başarılar diledi.

ADK Medya yönetim kurulu üyesi Ömer Dodanlı ise, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

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