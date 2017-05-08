ADK Medyaya ziyaretler devam ediyor

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Yeniurfa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şahban Kılıç ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Canbek, kısa bir süre önce Urfastar’ı satın alarak yayın hayatına devam eden ADK Medya’ya ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADK Medya Reklam, Ajans, Matbacılık Lmt. Şti. imtiyaz sahibi Ömer Faruk Ayhan, Urfa basınına katkı sağlamak ve vatandaşların sorunlarını ilgililere iletmek adına bu görevi üstlendiklerinin altını çizdi.

Yeniurfa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şahban Kılıç, başarılar diledi.

Yeniurfa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Canbek, ADK medyaya yayın hayatında başarılar diledi.