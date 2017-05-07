Urfalı tarım işçileri yine aynı kaderi yaşıyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Günde 14-15 saat çalışmalarına karşılık ancak 20 TL alabilen mevsimlik tarım işçileri, bahar ayının gelmesiyle yeniden “umut yolculuğu”na çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl göç yollarında yaşanan kazalar nedeniyle onlarca tarım işçisi ise göç yollarında yaşamını yitiriyor.Son olarak Konya’ya çalışmaya giden Urfalı işçiler kaza yaptı. Minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’dan çalışmak için çevre illere giden mevsimlik tarım işçileri için yola düşme vakti geldi.Aralarında, 2 aylık bebekten 80 yaşındaki kadınlar gibi tüm yaşlardan insanın yer aldığı mevsimlik işçilerin, hınca hınç dolu bir kamyon kasasında başlayan yolculuğunun durağı da Çukurova, Sakarya,Eskişehir,Konya Bursa ya da Karadeniz’in herhangi bir ili oluyor.

Kölelik koşulları, daha göç yolculuğunda başlıyor

Mevsimlik işçilerin göç sırasında karşılaştıkları kölelik koşulları, daha göç yolculuğunda başlıyor. Göç ettikleri yerlere bölge illerinden tren, kamyon ve minibüslerle ulaşan işçiler kimi zaman 12-14 kişilik minibüslere 16-20 kişi, 6 kişilik vagonlara ise yine en az 9-10 kişi yolculuk etmek zorunda kalıyor. Türkiye genelinde kendi bölgelerinde çalışanlarda dâhil olmak üzere sağlıklı istatistikî veriler bulunmasa da, sayıları 800 bin ile 1 milyon arasında olduğu tahmin edilen mevsimlik işçilerin göç yollarında geçirdikleri kazalarda ise başlı başına bir dram. Her yıl göç yollarında yaşanan kazalar nedeniyle onlarca tarım işçisi göç yollarında yaşamını yitiriyor. 2010 yılında 9 işçi de yaşamını yitirirken, 141 işçi ise bu kazalardan yaralı kurtuldu.

Urfalı işçileri Konya’da kaza yaptı

Bunun son örneği ise dün Konya’da yaşandı. Ereğli ilçesinde Urfalı tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Keskin ile araçtaki Mahmut, Zehra, Mehmet, Abdullah, Ayşe, Emine, Kadir, İsa, Sabiha, Fatma, Sara ve İbo Bükülmez ambulanslarla Ereğli ve Niğde’deki hastanelere kaldırıldı.