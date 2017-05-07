Siirt harekete geçti,Urfa yerinde sayıyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Siirt’te fıstığın ilkel şartlarda işlenmesinin engellenmesi ve marka değerine kavuşması için işleme tesisi kuruluyor. Türkiye’de fıstık üretiminin en fazla yapıldığı Şanlıurfa’da böyle bir girişimin olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB’nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Siirt Fıstık Üreticileri Birliğince Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi, gelecek ay açılacak.43 milyon liraya mal olacak fabrikanın yıllık 50 bin ton fıstık işleme kapasitesi bulunuyor. 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekareden oluşan tesiste ilk etapta 30 kişi, ardından 150 kişi istihdam edilecek.Modern fıstık işleme tesisi sayesinde marka değerine kavuşacak.

Yarısından fazlası Urfa’da üretiliyor

Siirt’te böyle bir çalışma yapılırken, Türkiye’de fıstık üretiminin en fazla yapıldığı Şanlıurfa’da ise böyle bir girişimin olup olmayacağı ise merak ediliyor.TÜİK verilerine göre, Türkiye’de “Antep Fıstığı” üretiminin en fazla olduğu ilin Urfa olduğu belirtildi.Urfa’yı Siirt ve Antep takip ediyor.Öte yandan Şanlıurfa ile Gaziantep arasında fıstığın adına ilişkin tartışmalar ha sürüyor. Coğrafi işareti ”Antep Fıstığı” olarak tescillenen ürünün yarıdan fazlasının Şanlıurfa’da üretildiğini belirten Şanlıurfalılar, isim sıkıntısını daha çok kentte bir tesis kurulmasını ve fıstığın marka değerinin oluşturulmasını istiyor.

Şanlıurfa’nın kendi değerine sahip çıkması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, bu konuda yetkilelere büyük görevlerin düştüğünü dile getirdi.