Şanlıurfaspor Bolu’da Altın Buldu

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-TFF 1. Lig’in 32. Haftasında Şanlıurfaspor Bolu Atatürk stadında konuk olduğu Boluspor’u ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Bolu Atatürk stadında karşılaştığı Boluspor’u 36.Dakikada Banahene’nın ve 78.Dakikada Abdulaziz Solmaz ile bulduğu gollerle deplasmanda Boluspor’u 2-0 yendi.

Ligde 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor’u 2-0 yenerek, 3 hafta sonra galibiyet özlemini giderdi.TFF 1. Lig’de son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme potasına doğru gerileyen Şanlıurfaspor, ligin 32. Haftasında deplasmanda play off mücadelesi veren Boluspor’a konuk oldu. Ogün Temizkanoğlu’nun istifası ile Teknik Direktör Hayati Soydaş ile ilk maçına çıkan Şanlıurfaspor, zorlu karşılaşmada Boluspor’u 2-0 yenerek son haftalara ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puan almayı bildi.

Şanlıurfaspor’a galibiyeti getiren golleri Banahene ve Abdülaziz Solmaz kaydetti.