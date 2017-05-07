İşte düşme potasındaki takımların kalan maçları

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- 1.Lig’de son haftalara girilirken, temsilcimiz Şanlıurfaspor’la birlikte 5 takım düşmeme mücadelesi veriyor.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla düşme potasına giren Şanlıurfaspor, kalan 3 maçını kazanarak ligde kalmak istiyor.Lig’de kritik haftalara girilirken,30 puan ile 16. Sırada bulunan Şanlıurfaspor ile beraber, Adanademirspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdman Yurdu takımları da ligde kalmak için mücadele veriyor.Ligin bitimine 3 hafta kala Adanademirspor 34 puan ile 12, Manisaspor 33 puan ile 13, Samsunspor 32 puan ile 14, Bandırmaspor 31 puan ile 15, Şanlıurfaspor 30 puan ile 16, Gaziantep BBSK 30 puan ile 17, Mersin İdman Yurdu ise 25 puan ile son sırada bulunuyor.

İşte 7 takımın ligde oynayacağı son 3 maç;

ŞANLIURFASPOR

Boluspor (D)

Manisaspor (D)

Elazığspor (E)

BANDIRMASPOR

Sivasspor (D)

Mersin İdman Yurdu (E)

Samsunspor (D)

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Ümraniyespor (E)

Eskişehirspor (D)

Giresunspor (E)

MERSİN İDMAN YURDU

Göztepe (E)

Bandırma (D)

Adanademirspor (E)

MANİSASPOR

Balıkesirspor (D)

Şanlıurfaspor (E)

Boluspor (D)

SAMSUNSPOR

Giresunspor (E)

Göztepe (D)

Bandırma (E)

ADANADEMİSPOR

Yeni Malatyaspor (E)

Sivasspor (E)

Mersin İdman Yurdu (D)