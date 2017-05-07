Başkan Demirkol,Yetim Çocukların Sevinçlerine Ortak Oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ay Işığım Derneği tarafından organize edilen ve 3 yıldır Haliliye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 6. Çocuk Şenliği programına katıldı. Birlikte vakit geçirip, oyunlar oynadığı yetim ve öksüz çocukların mutluluklarına ortak olan Başkan Demirkol, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliğin her yıl devam edeceğini söyledi.

Haliliye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen, Ay Işığım Derneği tarafından organize edilen 6. Çocuk Şenliği programına, öksüz ve yetim çocuklar, gönüllü aileler ve yöneticilerle birlikte toplam 300 kişi katıldı. Düzenlenen sabah kahvaltısında eşi Adile Demirkol ile birlikte çocuklarla bir araya gelen Başkan Demirkol’u, Ay Işığım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Ural ve dernek yöneticileri karşıladı. Başkan Demirkol, sohbet ettiği çocukları kahvaltının ardından Şanlıurfa Hipodromunda düzenledikleri pikniğe uğurladı.

Şanlıurfa Hipodromundaki piknik alanında kurulan platformlarda çocuklar, gönüllerince oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte gönüllü ailelerin gözetiminde gerçekleşen piknik organizasyonu da ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve gönüllü ailelerle görüşen Başkan Demirkol, daha sonra çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp mutluluklarına ortak oldu.

100 çocuğun katıldığı pikniğin sonunda Başkan Demirkol, çocuklara 1915 Çanakkale Kitabı ve scooter kaykay hediye etti. Haliliye Belediyesi olarak 3 yıldır geleneksel hale getirdikleri yetim ve öksüz çocuklara yönelik programının her yıl devam edeceğinin altını çizen Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Tamamen yetim ve öksüzlere yönelik hizmet eden Ay Işığım Derneği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz programda, sabah çocuklar evlerinden alındı. Sabah kahvaltı yaptık ve daha sonrasında çocuklarımız bir pazar gününü güle oynaya geçirmektedirler. Bu bakımdan ben Ay Işığım Derneğinin tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. 100 çocuğumuz katıldı ve bu çocuklarımıza yardımcı olan gönüllü ailelerle birlikte 300 kişi olarak piknik programına katıldı. Ben çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Onların bizim geleceğimiz olduğunu ifade ediyorum. Kendilerine güveniyorum. Geleceğimizi kendilerine emanet ediyoruz. Yardımcı olan ailelerimize tek tek teşekkür ediyorum.”

Ay Işığım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Ural da, “Ay Işığım Derneği olarak 6’ncısını düzenlediğimiz çocuk şenliğini, üç yıldır Haliliye Belediyesinin katkılarıyla yapıyoruz. Başkanımız Fevzi Demirkol’dan Allah razı olsun” diye konuştu.