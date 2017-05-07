Bakan Kılıç Urfa’da nikah şahidi oldu

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dünyaevine giren Bakanlık Özel Kalem Müdürü Suat Baylan’ın nikah şahitliğini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesislerindeki düğüne Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftin yakınları, arkadaşları ve aileleri katıldı.

HALAY ÇEKTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin kıydığı nikahın şahitliğini yapan Bakan Kılıç, evlilik cüzdanını ise gelin Mehtap Çelik’e verdi. Bakan Kılıç, “Özel kalemim, danışmanım olabilirsin ama evde bu cüzdanı koruyacak olan gelindir” diyerek çifte ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.Evlilik cüzdanını geline veren Bakan Kılıç, damatla birlikte halay çekti. Öte yandan Düğün’de tüm davetliler aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağmur nedeniyle davetlilere zor anlar yaşadı.