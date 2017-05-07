Bakan Kılıç Danışma Meclisi toplantısına katıldı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

‪Bir dizi temaslar bulunmak üzere dün kentte gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç AK Parti Şanlıurfa Mayıs ayı İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.DSİ Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Milletvekilleri, Kemalettin Yılmaztekin, Kasım Gürpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol,Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve çok sayıda partili katıldı.