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Bakan Çağatay Kılıç’tan Yıldırım açıklaması

7 Mayıs 2017 TÜM HABERLER Yorum Yap

 

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS )-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atmasıyla ilgili açıklamlarda bulundu.

Bir dizi açılışlarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e yaptığı saldırıyı üzüntüyle karşıladı. Bakan Kılıç, Fenerbahçe kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında  gerekli incelemenin hemen başlatılacağını söyledi.

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