Sümeyye Erdoğan KADEM’in açılışı için Urfa’ya geldi

( ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa temsilciliğinin açılış töreni gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ve Gençlik – Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Özel bir otelde düzenlenen programa KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa temsilcisi Vildan Polat, Başbakan Binali Yıldırım’ın Danışmanı Zeynep Karahan Uslu, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gürpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.

KADIN DEMOKRASİ DERNEĞİ HAKKINDA MİSYONU

“Ülkemizdeki mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri uygun zemini sağlamak, Kadının aile içi ve sosyal rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamak, Kadın haklarını koruyarak demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak, Kadın ve aileyle ilgili olarak hayatı anlamlandıran sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor, medya, ahlaki değerler gibi her konuyu çalışma sahası içerisinde kabul etmek, Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta üretken bireyler olmalarını desteklemek, Örgütlü sivil toplumun; kadınların vatandaşlık hakları, insan hakları ve demokratik reformlarla ilgili çalışmalarını desteklemek, Bu çerçevede KADEM Kadınların sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak, kadınların demokratik haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek; araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmek, yürütmek ve yaymayı amaçlamaktadır. VİZYONU Misyonumuz doğrultusunda farklı sahalarda çalışan ve farklı birikimlere sahip, toplumun önde gelen kadınlarından oluşan bir beyin takımı oluşturarak, Türkiye Kadınının öz değerlerini muhafaza edebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda dünya kadınları ile rekabet edecek düzeye getirebilen, Geliştirdiği çözümlerle kadınlarımızın hayatını kolaylaştırabilen ve zenginleştirebilen, Kadınlarımızın sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta da aktif birer birey olmalarını sağlayan, Ülkedeki eğitim ve kadın alanındaki çalışmalarıyla, uluslararası işbirliğine katılımın gerçekleştirilmesine yardımcı olan, Kurum ve Kuruluşlar arası işbirliği sayesinde kadının demokratik haklarına ulusal ve uluslararası boyut kazandıran, Dezavantajlı kadınların ağırlıklı olduğu kesimlere fırsat eşitliği sağlayan, Türkiye’deki kadın çalışmalarının tanıtılması ve sosyo – kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan, bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonunu benimsemekteyiz.”