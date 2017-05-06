Şanlıurfaspor PFDK’ya sevk edildi

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Şanlıurfaspor’un da sahasında Balıkesirspor’la oynadığı maçta çeşitli sebeplerden dolayı PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı. TFF’den yapılan açıklamada, 1. Lig’de hafta içi oynanan Şanlıurfaspor-Balıkesirspor maçında ev sahibi takımının, taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

ŞANLIURFASPOR YÖNETİCİSİ VE 2 GÖREVLİSİ DİSİPLİN KURULUNA SEVKEDİLDİ

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü’nün yöneticisi Mehmet Giray Küçük, Şanlıurfaspor kulübü görevlileri Yusuf Onur Özer ile Azmi Küçük’ün disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği ifade edildi.

YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖLE DENİLDİ:

ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 03.05.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK’ün aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi YUSUF ONUR ÖZER’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 05.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi AZMİ KÜÇÜK’ün aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 05.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.