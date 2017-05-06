Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne aday

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dünyanın en eski tapınakların olan Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine gelecek yıl yapılacak olan toplantıdaki adaylarının başında olduğunu söyledi.

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde 72 eser bulunduğuna dikkat çeken Bakan Avcı, gelecek yıl yapılacak toplandaki adaylarının Şanlıurfa’daki Göbeklitepe olacağını söyledi. Bakan Avcı,”İnşallah bu iki unsurumuzun da kalıcı listeye gireceğine inanıyoruz. Her yıl geçici listedeki bir unsurumuzu kalıcı liste için aday gösterebiliyoruz. İnşallah geçici listedeki diğer unsurlarımızı da önümüzdeki yıllarda daimi listeye almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu anlamda başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”dedi.