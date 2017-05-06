Çocuk tarlayı sürerken ayaklarını makineye kaptırdı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Şanlıurfa’da bir çocuk tarla sürme işleminde sırasında kaza geçirdi. Ayağını makineye kaptıran çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ettiği bildirildi.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rohat Karakaya (10) tarla sürme işlemi sırasında ayaklarını makineye kaptırdı. Çevredekilerin kazayı 112 ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Karakaya’ya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çocuğun makineye sıkışan ayaklarını çıkarmaya çalıştı. Bir bacağı kopan Karakaya, 500 Yataklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakaya’nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.