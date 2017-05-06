Birecik’te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklu

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS) Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklandığı bildirildi.
Birecik İlçe Emniyeti, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İlçede çeşitli semtlerde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadelerin alınmasının ardından zanlılar, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Operasyonlar, belirlenen mekanlarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.