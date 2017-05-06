Belediye başkanları deneyimlerini paylaştı

Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Şanlıurfa’da yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda çok önemli kararlar alınırken, başkanlar deneyim paylaşımında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediye Başkanı Birliği Toplantısı kent merkezinde bir otelde yapıldı. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile birlik üyesi eski belediye başkanlarının katılım gösterdiği toplantıda önemli kararlar alındı. Toplantıda ilk olarak söz alan ve katılımlarından dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda ulaşımdan yeşil alan çalışmalarına, turizmden sosyal projelere kadar her türlü yatırımı aktaran Başkan Nihat Çiftçi, “Kurulumuzun Şanlıurfa’da buluşması bizler için de son derece önemli. Belediyeler arasındaki iş birliğini daha ileri seviyelere taşımak ve deneyim paylaşımında bulunmak verimli olacaktır. Bu nedenle Şanlıurfa’da ağırladığımız tüm konuklarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum” dedi.

KELEŞ: BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLE KURULA KATKI SUNULMALI

Başkan Çiftçi’nin ardından katılımcı başkanlara seslenen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de Başkan Çiftçi gibi işbirliği ve deneyim paylaşımının önemine değindi. Kurulun çok önemli çalışmalara imza attığının da altını çizen Düzce Belediye Başkanı Keleş daha sonra bilimsel araştırmalar yaparak kurul çalışmalarına katkıda bulunulmasını istedi.

YILMAZ, DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Toplantı daha sonra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın deneyim paylaşımı ile devam etti. Tecrübelerin paylaşımı ile edinilecek deneyimin gerek kişisel gelişim gerekse hizmet noktasında artı sonuçlar doğuracağını söyleyen Başkan Yılmaz sunumunda ekonomik belediyeciliğin de önemine dikkat çekti.

Başkan Yılmaz’ın da ardından toplantı Beypazarı Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir’in ‘Belediyelerin Sivil Toplum Kuruluları İle İlişkileri’ konulu sunumu ile devam etti.