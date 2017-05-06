Bakan Kılıç’tan Şanlıurfa’ya müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kılıç, çok büyük bir olimpik havuz ihalesinin 40 gün içerisinde gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Bakan Kılıç’ı Vali Güngör Azim Tuna, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gürpınar, Kemalettin Yılmaztekin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, çok sayıda bürokrat ve partili karşıladı. Valilik Makamında Bakan Kılıç’a Şanlıurfa’yı anlatan bir tablo hediye edildi.

Bakan Kılıç,”Türkiye’nin en önemli illerinden biri olan Şanlıurfa, tarihi ve kültürüyle ortaya koyduğu, ülkemizin gelişimine sağladığı katkısıyla farklı bir yere sahiptir. Şanlıurfa’daki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Birçok semt sahası, okulların bahçesine yaptığımız sahalar bitmek noktasında. Hem semt hem de okul sahaları anlamında sayı 50’yi geçmiş durumda bulunuyor. Şu aşamada gündem de en çok takip edilen havuz projemiz bulunuyor.

40 GÜN İÇERİSİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şanlıurfalı hemşerilerimize müjde vermek istiyorum: Olimpik havuzun inşaatıyla ilgili. Projenin içerisine de atlama kulesini inşa ediyoruz, daha farklı bir proje ile atlama branşındaki yüzmeyi dahil ederek bölgemizdeki gençlerin farklı branştaki çalışmalardan yararlanmalarını sağlayacağız. Önümüzdeki 40 içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNU KALMADI

Kredi Yurtlar olarak Şanlıurfa’da öğrencilerin barınma noktasında hiçbir eksiği yok. Kullanılabilen eski binaların yenileme işlemlerini yürütüyoruz. Şanlıurfa, Kredi Yurtlar Kurumu’nun açısından en önemli illerin başında geliyor. Şanlıurfa’da 9 tane gençlik merkezimiz bulunuyor. Yöneticilerimize, sporcularımıza önemli görevler düşmekte. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yapacağımız çalışmalarla birlikte önemli bir bloğu kaldıracağız. 1 Milyon 200 bin liralık desteği Şanlıurfa’ya son iki yılda vermiş durumdayız. Güneydoğu’da yaptığımız projelerde Şanlıurfa, önemli bir pay aldı. Türkiye’nin en önemli genç illerinden biri. Yatırımlarımızın en yoğun olduğu illerin başında geliyor.

URFA, SİYASETTE EN ÖNEMLİ TEMSİL EDİLEN BİR ŞEHİR

Son 16 Nisan referandumu ile birlikte ülkemizin desteklenmesi noktasında ülkemezin geleceğini, Cumhurbaşkanlığı sisteminin oluşması için Şanlıurfa, gerçekten çok önemli bir destek verdi. Şanlıurfa, halkına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın, Şanlıurfa ile ilgili talimatlarını almış bulunuyorum. Şanlıurfa, siyasette farklı alanlarda en üst seviyede temsil edilen bir şehrimiz.”

HARRAN VE AKÇAKALE’NİN DESTEĞİ BÜYÜK

“İnşallah Şanlıurfa’mızın geleceğe yürüyüşünü beraberce hayata geçireceğiz.Şanlıurfa bu anlamda siyasetiyle, yerel dinamiğiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyesiyle iyi bir uyum içerisinde olan bir şehrimiz.” diyen Bakan Kılıç, şunları kaydetti:”Şanlıurfa da ülkemizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlara hiçbir zaman fırsat verilmemiştir. Bu anlamda Şanlıurfalı hemşerilerimize , kardeşlerimize, vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Devletinin, milletinin, bayrağının yanında durmuş olan Şanlıurfa’nın çok ayrı bir yeri vardır. Şanlıurfa seçimlerde Harran ve Akçakale ile kürsünün 3 basamağının ikisini doldurdu. Avrupa güreş şampiyonasında serbest güreş takımımızda 3 altın 2 bronz madalya aldı. Kadınlar kategorisinde 1 altın madalya aldık. Eskrim ve bilardoda da önemli başarılar elde ettik. Su sporlarında kano, kürek, eğer rüzgar uygunluğu olursa yelken sporunda hem Şanlıurfa’yı hem de ülkemizi temsil edecek kardeşlerimizin burada yetişeceğine inanıyoruz.”

BAKAN KILIÇ, BALIKLIGÖL’E GEÇTİ

Bakan Kılıç, Urfa valisi ve milletvekillerine teşekkür etti. Bakan Kılıç, Valilik ziyaretinin ardından Balıklıgöl’e geçti.