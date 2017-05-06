Bakan Kılıç, Balıklıgöl’de balıklara yem attı

ŞANLIURFA’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, valilik ziyaretinin ardından Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Balıklara yem atan Bakan Kılıç, dua etti.

Birtakım ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Urfa’ya gelen Bakan Kılıç, ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine yaptı. Bakan Kılıç, daha sonra Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Bakan Kılıç, ailesi ile birlikte Hz. İbrahim Makanı gezdi, orada dua etti. Daha sonra Bakan Kılıç, gençlerle birlikte selfie çektirdi. Bakan Kılıç, daha sonra özel bir otelde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şanlıurfa Şubesi’nin düzenlediği programa katıldı.