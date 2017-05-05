Siverek’te kavga: 2 ölü, 3 yaralı

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS ) Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi’nde 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Taşağıl Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavga sırasında T. A., F. A., Y. A., İ. A. ile M. A. K. isabet eden mermilerden yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı sonucunda olay çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.K ve F.A tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Emniyet güçleri, olası durumlara karşı hastane ve köyde güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldı.