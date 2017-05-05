Siverek’te halkın sağlığıyla oynuyorlar !

(ŞANLIURFA – RUHAAJANS ) – Siverek Belediyesi, halkın sağlığını hiçe sayan ve sağlıksız ortamlarda üretim yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, pastane ve tatlı satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimleri sırasında menşei ve imalat yeri belli olmayan yaklaşık 150 kilogram tatlı çeşidine el koyduğu açıklandı.

Siverek Zabıta Müdürlüğü, halkın sağlığını hiçe sayan, üretim yeri bilinmeyen ve sağlıksız ortamlarda üretim yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan incelemede sağlıksız olduğu belirlenen ürünler, zabıta ekiplerince imha edildi. Ürün sahibi hakkında yasal işlem yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli,”Vatandaşlarımıza daha sağlıklı şartlarda üretimi yapılan gıda maddelerinin ulaştırılması amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerimizde denetimler yapıyoruz. Halkımızda bu konuda daha duyarlı olması için bu kişi ve kişilerden satış yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar uygunsuz gıda maddesi satışı yapan işyerlerini zabıta müdürlüğüne bildirmelerini istiyoruz. Temizlik şartlarına uymayan, üretim yeri ve tarihi belli olmayan gıda maddeleri satışı ve üretimi yapan işyerlerine zabıta ekipleri olarak denetimlerimiz devam edecek. Çalışmalar kapsamında 150 kilo baklava satışı yapan şahıs hakkında kabahatler kanununa göre yasal işlem başlattık”ifadelerine yer verdi.