Şanlıurfaspor Bolu deplasmanına gidiyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Temsilcimiz Şanlıurfaspor,yarın küme düşme mücadelesinde büyük önem taşıyacak bir maça çıkıyor.Deplasmanda Boluspor’a konuk olacak olan ceylanlar, sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda…
Geçen haftaki Balıkesir yenilgisiyle küme düşme potasına giren Şanlıurfaspor, yarın çok kritik bir maç çıkıyor.Deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan ceylanlar, sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda…Saat 16:30’da başlayacak karşılaşma özellikle Şanlıurfaspor açısından final maçı niteliğinde…
Takımda 2 eksik var
Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı. Ceylanlar, son taktikleri yaparak maç saatini beklemeye başladı..Sarı-yeşilli takımda Berkay Değirmencioğlu ve Artun Akçalın sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.
Düdük Özkalfa’da olacak
Öte yandan Şanlıurfaspor’un maçını yönetecek hakemler belli oldu. Karşılaşmayı İzmir bölgesi Süper Lig hakemi Tolga Özkalfa yönetecek. Asıl mesleği Diş hekim olan Özkalfa kariyeri boyunca bir kez Şanlıurfaspor maçında düdük çaldı. 12.4.2015 tarihinde oynanan o maçta Osman Özköylü yönetimindeki Şanlıurfaspor deplasmanda Adana Demirspor’a 1-0 mağlup olmuştu.
ŞANLIURFASPOR
Muhtemel 11:
Sinan Ören
Ovıdıu Andreı Marc
Bakary Soro
izzet Yıldırım
Caner Cavlun
Kağan Söylemezgiller
Fevzi Özkan
Iyayı Belıeve Atıemwen
Hüseyin Kala
Abdulaziz Solmaz
Batuhan Karadeniz
BOLUSPOR
Muhtemel 11:
Melih Ağa
Alim Öztürk
Özgür İleri
Rydellromano Poepon
Chukwuma Emmanuel Akabueze
Ramazan Sal
Guıdo Koçer
Furkan Şeker
Andre Clarındo Dos Santos
Kadir Bekmezci
Cengiz Umut Meraş