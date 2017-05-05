Şanlıurfaspor Bolu deplasmanına gidiyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Temsilcimiz Şanlıurfaspor,yarın küme düşme mücadelesinde büyük önem taşıyacak bir maça çıkıyor.Deplasmanda Boluspor’a konuk olacak olan ceylanlar, sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda…

Geçen haftaki Balıkesir yenilgisiyle küme düşme potasına giren Şanlıurfaspor, yarın çok kritik bir maç çıkıyor.Deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan ceylanlar, sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda…Saat 16:30’da başlayacak karşılaşma özellikle Şanlıurfaspor açısından final maçı niteliğinde…

Takımda 2 eksik var

Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor hazırlıklarını tamamladı. Ceylanlar, son taktikleri yaparak maç saatini beklemeye başladı..Sarı-yeşilli takımda Berkay Değirmencioğlu ve Artun Akçalın sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

Düdük Özkalfa’da olacak

Öte yandan Şanlıurfaspor’un maçını yönetecek hakemler belli oldu. Karşılaşmayı İzmir bölgesi Süper Lig hakemi Tolga Özkalfa yönetecek. Asıl mesleği Diş hekim olan Özkalfa kariyeri boyunca bir kez Şanlıurfaspor maçında düdük çaldı. 12.4.2015 tarihinde oynanan o maçta Osman Özköylü yönetimindeki Şanlıurfaspor deplasmanda Adana Demirspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

ŞANLIURFASPOR

Muhtemel 11:

Sinan Ören

Ovıdıu Andreı Marc

Bakary Soro

izzet Yıldırım

Caner Cavlun

Kağan Söylemezgiller

Fevzi Özkan

Iyayı Belıeve Atıemwen

Hüseyin Kala

Abdulaziz Solmaz

Batuhan Karadeniz

BOLUSPOR

Muhtemel 11:

Melih Ağa

Alim Öztürk

Özgür İleri

Rydellromano Poepon

Chukwuma Emmanuel Akabueze

Ramazan Sal

Guıdo Koçer

Furkan Şeker

Andre Clarındo Dos Santos

Kadir Bekmezci

Cengiz Umut Meraş