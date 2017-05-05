Şanlıurfa’da kınalı kuzular asker ocağına ugurlandı (VİDEO)

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-

Şanlıurfa’da Vatani görevlerini yerine getirecek olan 97/ 2 tertip asker adayları acemi birliklerine uğurlandı.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde asker uğurlamaları nedeniyle büyük hareketlilik yaşandı.Askerlik çağına gelen ve sevk işlemleri tamamlanan gençler, askeri birliklerine teslim olmak üzere yola çıktı.Askerlik Şubeleri’nden sevk evraklarını alan gençler, vatani görevlerini 1997/2 tertip er ve erbaş olarak yerine getirecek.

COŞKU ve HÜZÜN BİRARADA

‘En büyük asker bizim asker’ sloganları ile omuzlara alınan gençler, düzenlenen araç konvoyları ile şehir turu atarken bir taraftan da akraba ve yakınları ile vedalaştı.Yakınlarını uğurlamak isteyen vatandaşlar ise asker uğurlama merasimleri nedeniyle büyük bir hareketliliğin yaşandığı otobüs terminaline akın etti.

HALAYLARLA UGURLANDI

Hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı asker uğurlamalarında yapılan dualar ise duygulara tercüman oldu.Otogar’da düzenlenen uğurlama merasimlerinde davul-zurna eşliğinde halaylar çekilirken arkadaşları tarafından havaya fırlatılan gençler, yaşlı gözler ve ‘hayırlı tezkereler’ temennisiyle askeri birliklerine uğurlandı.