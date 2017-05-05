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Elektrik neden kesildi?

Şanlıurfa’da hafta sonu elektrikler yine kesilecek

5 Mayıs 2017 YAŞAM Yorum Yap

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Dicle EDAŞ, Şanlıurfa’nın bazı mahallelerine hafta sonu  elektrik verilemeyeceğini açıkladı.Gerekçe olarak ta bakım çalışmaları gösterildi.

Referandum sonrasına ertelenen elektrik bakım çalışmaları devam ediyor.Dicle EDAŞ, Şanlıurfa’nın bazı mahallelerine Cumartesi günü  elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Elektrik kesintisine; devam eden Arıza Onarım ve Bakım işleri kapsamında yapılacak şebeke bakım çalışmaları (Et-Balık İndirici Merkezi bara bölünmesi) gerekçe gösterildi.Dicle Edaş’tan yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak mahalleler şöyle: Sancaktar mahallesi , Kamberiye mahallesi, Hekimdede mahallesi, Beykapısı mahallesi, Eyübiye mahallesi, Onikiler mahallesi, Eyüp nebi mahallesi, Şıhmaksut mahallesi, Hacıbayram mahallesi Demirkan köyü, İmambakır Mahallesi, Ceylan kooperatifi Muradiye Mahallesi, Demet

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