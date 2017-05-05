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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Şanlıurfa’da

5 Mayıs 2017 SPOR Yorum Yap

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, akşam saatlerinde özel uçakla Şanlıurfa’ya geldi.

GAP Havalimanı’ndaki karşılama programına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, çok sayıda bürokrat ve yerel yöneticiler katıldı.

Bakan Kılıç, sabah saatlerinde valiliği ziyaret etmesi bekleniyor. Kılıç, valiliğin ardından Balıklıgöl’e ziyaret edeceği, daha sonra da Kadem’in açılış programına katılacağı öğrenildi. Bakan Kılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Kompleksi açılışı ve Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi’ni ziyaret edeceği bildirildi.

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