Şanlıurfa’da Genç Çiftçi projesi başvuruları bugün bitiyor

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)- Genç çiftçi hibe desteği için başvuru süresi bugün sona eriyor.Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Çakmaklı, projeye yoğun ilginin olduğunu söyledi.

GENÇ çiftçiyi destekleme projesi kapsamında gerçekleştirilecek hibe ödemesi için Şanlıurfa’da başvurular 7 Nisan’da başladı.Çiftçiler, istenen evraklı hazırlayarak Tarım İl Müdürlüğüne teslim etti.Başvurularda belirlenen süre ise bugün bitiyor.Projelerle ilgili ön başvurular, internet üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu Gıda,Tarım ve hayvancılık İl ve İlçe müdürlüklerine şahsen yapılıyor. Bu başvurularda çiftçilerden hiçbir ücret talep edilmiyor.Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak

Bu tür projeler bir fırsattır

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Çakmaklı,Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada,projeye yoğun ilginin olduğunu söyledi. Çakmaklı,”Bakanlığımızın yayınladığı genç çiftçi projelerine katılımın yüksek olması İlimiz tarımına ve hayvancılığına büyük katkılar sağlayacaktır. Şimdiden çiftçilerimize bol kazançlar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.Çakmaklı, bu tür projelerin bir fırsat olduğunu belirterek başvuruların Cuma günü sona ereceğini sözlerine ekledi.

16 bin 100 genç yararlanacak

Proje kapsamında 2017 yılı programın bütçesi 483 milyon TL olarak belirlenmiş olup, 16 bin 100 genç çiftçimize hibe desteği verilecek. Bu bütçenin 330 milyon TL’lik kısmının en az 11 bin genç çiftçiye büyükbaş/küçükbaş projeleri kapsamında verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin büyükbaş ve 100 bin küçükbaş hayvan dağıtılacak. Bu kapsamdaki hayvanlar geçen yıl olduğu gibi yine TİGEM tarafından temin edilecek

Hayvanı olan başvuramayacak

Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan olmayan ve örgün eğitime devam etmeyen, 15 büyükbaş veya 50 küçükbaştan fazla hayvanı bulunmayan, 50’den fazla arılı kovanı olmayan, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış genç çiftçiler başvuruda bulunabilecek.

Kimler başvuramayacak?

Resmi gazete’nin 31 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğine göre, başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar şöyle:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

3- Okur-yazar olmak,

4- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

5- Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

6- Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

7- Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

8- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

9- Resmi Gazete’nin 5/4/2016 tarihli 29675 sayısında yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

10-Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

11- Yukarıdaki 4, 6,7,8,9,10 maddelerde tabi kişilerin eşi olmamak.