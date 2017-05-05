Bakan Kılıç, Şanlıurfa’ya geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir takım temas ve programlara katılmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.

Bakan Kılıç’ın Şanlıurfa programı:

06 MAYIS 2017 CUMARTESİ

10.00 Valilik Ziyareti

11.00 Balıklıgöl Ziyareti

14.00 Kadem Açılışı (Hilton Garden İnn Otel)

15.00 Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Kompleksi açılışı

16.30 Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi Ziyareti

07 MAYIS 2017 PAZAR

11.00 Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı (DSİ 15. Bölge Sosyal Tesisleri ve Misafirhanesi)

Harran Tarihi Alan Ziyareti

Akçakale

Halfeti Ziyareti