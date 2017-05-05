Bakan Kılıç, Şanlıurfa’ya geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir takım temas ve programlara katılmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.
Bakan Kılıç’ın Şanlıurfa programı:
06 MAYIS 2017 CUMARTESİ
10.00 Valilik Ziyareti
11.00 Balıklıgöl Ziyareti
14.00 Kadem Açılışı (Hilton Garden İnn Otel)
15.00 Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Kompleksi açılışı
16.30 Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi Ziyareti
07 MAYIS 2017 PAZAR
11.00 Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı (DSİ 15. Bölge Sosyal Tesisleri ve Misafirhanesi)
Harran Tarihi Alan Ziyareti
Akçakale
Halfeti Ziyareti