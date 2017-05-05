ASKF’de Genel Kurul heyecanı

ŞANLIURFA(RUHA AJANS)-Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 6 Mayıs Cumartesi günü 14. Genel Kurulunu gerçekleştirecek.

ŞANLIURFA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 14. Genel Kurulu, 6 Mayıs Cumartesi saat 10.00’da Şair Nabi Kültür Merkezi’nde yapılacak.Mehmet Aktoşoğlu ve Murat Basyan’ın aday olduğu kongrede 235 Delege oy kullanacak.ASKF Genel Sekreteri Aktaşoğlu, yaptığı açıklamada, tüm spor camiasını Genel Kurullarına davet etti.Aktaşoğlu,kongrenin centilmenlik içerisinde bir bayrak yarışı olmasını dileyerek, “Seçim hazırlıklarımızı tamamladık. Kazanan amatör spor kulüpleri olsun” ifadelerini kullandı.